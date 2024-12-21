16 مصابا جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن على تل أبيب

أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين، جراء سقوط صاروخ في تل أبيب أطلق من اليمن إلى 16 إسرائيليًا، وفقاً لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت "دانا أبو شمسية"، مُراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المُحتلة، إن الشرطة الإسرائيلية تلقت بلاغات عن سقوط شظايا في إحدى بلدات منطقة تل أبيب.

وأضافت "أبو شمسية"، أن جيش الاحتلال رصد سقوط صاروخ على منطقة تل أبيب - يافا أطلق من اليمن، وتم إخلاء عدد من المصابين لتلقي العلاج بعد سقوط الصاروخ.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم السبت، إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب، بعد سقوط صاروخ تم إطلاقه من اليمن.