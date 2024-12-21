نيابة المطرية تستمع لأقوال أسرة شاب عثر عليه متوفيا داخل مسكنه

استمعت نيابة المطرية، لأقوال أسرة شاب عثر عليه متوفى داخل غرفته في منطقة المطرية.

وقالت أسرة الشاب أن نجلهم كان صاحب تاريخ مرضي في السكر ويتلقي علاجه بانتظام .

وأضافت أسرة الشاب، أن نجلهم يوم الواقعة دخل غرفته ونام وعندما دخلت لإفاقته وجدته متوفيا متأثرا بغيبوبة سكر ولم تتهم أحدا جنائيا ولم تشتبه في احد.

وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها جثة شاب عثر عليه متوفيا داخل شقته.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبعد الكشف على جثة المتوفى تبين أنه لقي مصرعه

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.