تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالمطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس خادمة أجنبية متهمة بسرقة مشغولات ذهبية وملابس من داخل شقة بالزيتون 15 يوما علي ذمة التحقيق.

بدأت الواقعة عندما تم ضبط (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة الزيتون، بتهمة سرقة (بعض المشغولات الذهبية والملابس) من داخل شقة سكنية "محل عملها"، وبحوزتها (جزء من المشغولات الذهبية المستولى عليها - مبلغ مالى" من متحصلات بيع بعض المشغولات الذهبية" – كمية من الملابس).

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادها ضبط باقي المسروقات المستولى عليها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.