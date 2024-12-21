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السبت 21 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تعرب عن صدمتها وحزنها إزاء حادث الدهس المروع شرق ألمانيا

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
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 أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر عن صدمة الولايات المتحدة وحزنها إزاء حادث الدهس المروع الذي وقع بأحد أسواق عيد الميلاد بمدينة "ماجديبورج" شرق ألمانيا خلال الساعات الماضية، وتسبب في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.
وتقدم ميللر - حسب ما نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /السبت/ - بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث المأساوي، مؤكدا تضامن الولايات المتحدة مع الشعب الألماني في هذا الوقت الحزين، واستعدادها لتقديم المساعدة في ظل استمرار التحقيق في أسباب وقوع الحادث.
وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت مساء أمس /الجمعة/ بمقتل وإصابة العشرات من الأشخاص في حادث دهس وقع بأحد أسواق عيد الميلاد بمدينة "ماجديبورج" بشرق ألمانيا.. وأعلنت الشرطة الألمانية القبض على السائق، وطالبت المواطنين بمغادرة السوق.
 

الخارجية الأمريكية ماجديبورج ألمانيا