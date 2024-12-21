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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"الخارجية البريطانية": نراقب الوضع في ألمانيا عن كثب بعد هجوم "ماجديبورج"

الخارجية البريطانية
الخارجية البريطانية
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ذكرت وزارة الخارجية البريطانية أنها تراقب الوضع في ألمانيا عن كثب بعد الهجوم الذي شهدته مدينة "ماجديبورج" وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية - حسبما نقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /السبت/ - "إننا على اتصال مع السلطات الألمانية في أعقاب الحادث.. ونتابع الأوضاع عن كثب"، معربا عن تضامنه مع جميع الضحايا.
وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت، مساء أمس /الجمعة/، بمقتل شخصين وإصابة نحو 70 آخرين في حادث دهس وقع بأحد أسواق عيد الميلاد بمدينة "ماجديبورج" بشرق البلاد.. وأعلنت الشرطة الألمانية القبض على السائق، وطالبت المواطنين بمغادرة السوق.

الخارجية البريطانية ماجديبورج ألمانيا