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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها إزاء حادث الدهس بسوق "ماجديبورج" في ألمانيا

ألمانيا
ألمانيا
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أعربت الأمم المتحدة عن صدمتها إزاء الهجوم الذي وقع في مدينة "ماجديبورج" الألمانية خلال الساعات الماضية، وتسبب في مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - حسب ما نقلته قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم /السبت/ - "نتقدم بالتعازي لأسر الضحايا وكذلك حكومة وشعب ألمانيا.. ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت، مساء أمس /الجمعة/، بمقتل شخصين وإصابة نحو 70 آخرين في حادث دهس وقع بأحد أسواق عيد الميلاد بمدينة "ماجديبورج" بشرق البلاد.. وأعلنت الشرطة الألمانية القبض على السائق، وطالبت المواطنين بمغادرة السوق.
 

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