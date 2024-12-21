اليوم.. طقس مائل للبرودة وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 22 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و الوجه البحري والسواحل الشمالية و معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشديد البرودة على السواحل الشمالية ويصل لحد السقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وكن المتوقع سقوط امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى علي فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 20 للعظمي والصغرى 6 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمي والصغري 11 درجة .