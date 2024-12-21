7 أطعمة شتوية تعزز مناعتك في الشتاء

يتميز فصل الشتاء بكثرة الفاكهة والخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تقوي المناعة والجسم ضد الكثير من الأمراض والفيروسات.

يتميز في كل موسم نظام غذائي مختلف يمكنه علاج مشاكل صحية معينة وتحفيز المناعة، مع توفير الصحة العامة، وفي فصل الشتاء، من الضروري تناول عدد من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية التي يمكنها الوقاية من أمراض الشتاء كالبرد والإنفلونزا ، مع تعزيز الهضم الصحي، وحماية أعضاء الجسم ، والحفاظ عليه بدون أمراض .

وهناك أطعمة غنية بالعناصر الغذائية ينصح بإدخالها في وجبات فصل الشتاء

وذلك حسب ما نشر في موقع " healthsite"، هي أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن مثل :

1. البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بفيتامين أ والألياف، ويمكنها دعم صحة البصر، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، والمساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم، وتوفير فوائد مضادة للأكسدة

2. الحمضيات

مثل البرتقال والجوافة والليمون، فهي غنية بفيتامين سي ويمكنها تعزيز وظيفة المناعة، كما يمكن للحمضيات أن تدعم إنتاج الكولاجين، وتعمل علي امتصاص الحديد، وتقليل الالتهاب.

3. الكرنب

الكرنب غني بفيتامينات أ، ج، ك، ويفيد في وقاية صحة العين، ويعزز وظيفة المناعة وصحة العظام، ويوفر تأثيرات مضادة للالتهابات.

4. الرمان

الرمان غني بمضادات الأكسدة وفيتامينات سي وK ويعمل علي دعم صحة القلب، ويساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ويعزز الوظائف الإدراكية.

5. الكوسة

تحتوي الكوسة على نسبة عالية من فيتامين أ والألياف، مما يساعد على دعم صحة الرؤية، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، والمساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم، وتوفير فوائد مضادة للأكسدة.

6. التوت البري

التوت البري غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، كما أنه يدعم صحة المسالك البولية، ويخفض خطر الإصابة بالعدوى، ويساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، كما يمكن للتوت البري أن يعزز وظيفة المناعة.

7. القرنبيط البروكلي

الخضراوات الصليبية هي دفاعك الأول ضد أمراض الشتاء، البروكلي والقرنبيط متوفر فيهم فيتامين سي، المرتبط بتقوية المناعة، أيضا البروكلي والقرنبيط المجمدان مغذيان بنفس القيمة الغذائية.