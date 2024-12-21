اليوم.. نظر قضية وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي بأحد المستشفيات

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، قضية اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي.

من المقرر أن تطلع المحكمة خلال الجلسة على التقرير النهائي الصادر عن الطب الشرعي، والذي يلعب دورًا حاسمًا في تحديد المسؤولية الجنائية للطبيب المتهم.

كانت جهات التحقيق قد أحالت طبيب النساء والتوليد الشهير إلى المحاكمة الجنائية، استنادًا إلى تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود خطأ طبي جسيم أدى إلى وفاة السيدة هاجر حمدي، زوجة الداعية.

ووصفت التحقيقات الواقعة بأنها حالة إهمال طبي فادح استدعى إحالة الطبيب إلى العدالة.