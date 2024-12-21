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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. نظر قضية وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي بأحد المستشفيات

عبدالله رشدي
عبدالله رشدي
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تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، قضية اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي.

من المقرر أن تطلع المحكمة خلال الجلسة على التقرير النهائي الصادر عن الطب الشرعي، والذي يلعب دورًا حاسمًا في تحديد المسؤولية الجنائية للطبيب المتهم.

كانت جهات التحقيق قد أحالت طبيب النساء والتوليد الشهير إلى المحاكمة الجنائية، استنادًا إلى تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود خطأ طبي جسيم أدى إلى وفاة السيدة هاجر حمدي، زوجة الداعية.

ووصفت التحقيقات الواقعة بأنها حالة إهمال طبي فادح استدعى إحالة الطبيب إلى العدالة.

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