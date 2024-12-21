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السبت 21 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الفيوم تحتفل باكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قارون

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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رصدت محافظة الفيوم منذ دقائق الظاهرة الفلكية الفريدة التى تتكرر صباح يوم الحادى والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، وتستمر قرابة 25 دقيقة  والذى يعتبر حدثًا عالميًا وظاهرة فلكية، وذلك بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والدكتور معتز عيد الفتاح مدير عام تنشيط السياحة وأشرف صبحي مدير عام الآثار بالمحافظة . 

ومن المعروف انه منذ إكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون فى عام 2003 فإن المحافظة توليها اهتمامًا، لكونها ظاهرة فريدة تتميز بها المحافظة وتماثل فى أهميتها تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك فى الاقصر وبدأت الاحتفال بهذه الظاهرة منذ قرابة 13 عاما .

وكانت الاكتشافات الاثرية فى المحافظة ساهمت فى زيادة حركة السياحة ولعل اهمها فتح حجرة الدفن الملكية فى هرم سنوسرت الثانى باللاهون مما ساهم فى تسليط الضوء على الاماكن الاثرية والسياحية بالمحافظة، وكانت  المحافظة قد اقامت خلال الأيام الماضية مهرجان الفيوم السينمائى لافلام البيئة بالاضافة إلى مهرجان الخزف والحرف اليدويه فى قرية تونس وتهدف هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية والاثرية فى المحافظة .

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