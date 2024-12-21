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السبت 21 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فشل جديد لمنظومة القبة الحديدية| 16 مصابا جراء سقوط صاروخ في تل أبيب أطلق من اليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، بارتفاع عدد المصابين إلى 16 إثر سقوط صاروخ على وسط إسرائيل أطلق من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي، أن محاولات اعتراض الصاروخ فشلت، وتم رصد سقوطه في منطقة بتل أبيب.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "أكس"، أنه عقب إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل إنذارات وسط إسرائيل، جرت محاولات اعتراض غير ناجحة، مضيفا أن التفاصيل لا تزال قيد الفحص.

فيما أشار إعلام إسرائيلي إلى أن الجيش يبدأ التحقيق في أسباب فشل اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

وأضاف إعلام إسرائيلي، إن الصاروخ الذي أطلق من اليمن، نتج عنه اندلاع حريق في تل أبيب، وتم نقل إصابتين في المكان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

سقوط صاروخ في تل أبيب 16 مصابا القبة الحديدية