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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. شهيد وعدد من الإصابات جراء استهداف إسرائيلي لمنزًلا وسط مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية على منزًلا في محيط مدرسة التابعين وسط مدينة غزة.

كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، في شمال قطاع غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم جنين، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة برقة شمال غرب نابلس، بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع البلدة، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

وأطلقت الآليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي نيرانها شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

فيما نفذت زوارق الاحتلال الإسرائيلي استهدافا على منطقة المواصي غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة

قصف منزل شهيد إصابات محيط مدرسة التابعين وسط مدينة غزة