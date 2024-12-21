الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد الجرحى في تل أبيب عقب سقوط صاروخ أطلق من اليمن إلى 14

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، نقلًا عن الإسعاف الإسرائيلي، أن عدد المصابين في تزايد جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن في تل أبيب، حيث وصلت عدد الإصابات إلى 14 حالة إصابة.

وأضاف إعلام إسرائيلي أن الصاروخ الذي أطلق من اليمن، نتج عنه اندلاع حريق في تل أبيب وتم نقل إصابتين في المكان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال الجيش الإسرائيلي، أن محاولات اعتراض الصاروخ فشلت، وتم رصد سقوطه في منطقة بتل أبيب.

فيما أشارإعلام إسرائيلي إلى أن الجيش يبدأ التحقيق في أسباب فشل اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

ويوم الخميس الماضي، شنت الطائرات الحربية للجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء مدينة الحديدة غربي اليمن.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن دفاعاته اعترضت صاروخا تم إطلاقه من اليمن، عقب إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط "إسرائيل" إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.