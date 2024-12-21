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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الإسعاف الإسرائيلي: 6 جرحى في تل أبيب عقب سقوط صاروخ أطلق من اليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، نقلًا عن الإسعاف الإسرائيلي، أن هناك 6 جرحى في تل أبيب عقب سقوط صاروخ أطلق من اليمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، إن محاولات اعتراض صاروخ قادم من اليمن فشلت بعد فترة وجيزة من انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق وسط البلاد إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

فيما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشرطة الإسرائيلية تلقت بلاغات عن سقوط شظايا في إحدى بلدات منطقة تل أبيب.

ويوم الخميس الماضي، شنت الطائرات الحربية للجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء مدينة الحديدة غربي اليمن.

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