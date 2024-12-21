إعلام إسرائيلي: إصابتان في تل أبيب بعد تفعيل صفارات الإنذار إثر إطلاق صاروخ من اليمن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن هناك إصابتان في تل أبيب بعد تفعيل صفارات الإنذار إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وأضاف إعلام إسرائيلي أن الصاروخ الذي أطلق من اليمن، نتج عنه اندلاع حريق في تل أبيب وتم نقل إصابتين في المكان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق وسط البلاد إثر إطلاق صاروخ من اليمن، وأن محاولات اعتراض الصاروخ غير ناجحة.

ويوم الخميس الماضي، شنت الطائرات الحربية للجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء مدينة الحديدة غربي اليمن.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن دفاعاته اعترضت صاروخا تم إطلاقه من اليمن، عقب إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط "إسرائيل" إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أكثر من مليون شخص هرعوا إلى الملاجئ عقب سقوط صاروخ شرق تل أبيب.