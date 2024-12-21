إعلام عبري: إنذارات في عدة مناطق وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن صفارات الإنذارات دوت في عدة مناطق وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ من اليمن، وأنه يقوم بالتحقيق في التفاصيل، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

ويوم الخميس الماضي، شنت الطائرات الحربية للجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء مدينة الحديدة غربي اليمن.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن دفاعاته اعترضت صاروخا تم إطلاقه من اليمن، عقب إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط "إسرائيل" إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أكثر من مليون شخص هرعوا إلى الملاجئ عقب سقوط صاروخ شرق تل أبيب.