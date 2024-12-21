اليوم.. أولى محاكمات عامل متهم بقتل شقيقه بمنشأة القناطر

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة عامل متهم بقتل شقيقه وسحله بالطريق العام، بسبب خلافات سابقة بينهما، بقرية نكلا في منشأة القناطر.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 15019 لسنة 2024، للمتهم "عمر. ر"، 25 سنة، عامل، أنه في يوم 20 يونيو الماضي قتل شقيقه "عبد الرحمن" عمدا مع سبق الإصرار، لخلافات سابقة بينهما، حيث بيت النية وعقد العزم المصمم على الخلاص منه.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم ترقب الفرصة المُناسبة وما أن تهيأ له الظرف حتى باغت شقيقه بأن كال له ضربات عدة باستخدام "عصا" حتى خارت قواه واستل سلاح أبيض "سكين" وانهال عليه بعدة طعنات متتاليه استقرت بمواضع قاتله بجسده.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم سحل شقيقه المجني عليه إلى الطريق العام فأجهز عليه أمام أعين المارة بأن كال له ضربة باستخدام أداة "قالب طوب" قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة التي أودت بحياته.

وبيّنت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين الحشيش والترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز المتهم سلاح أبيض "سكين وعصا خشبية وقالب طوب" دون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو مهنية تقتضي ذلك.

وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل شاب على يد شقيقه، وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة الشاب مصاب بعدة طعنات وإصابات متفرقة بالجسد، وتمكن الأمن من ضبط المتهم شقيق المجني عليه والأدوات المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينه وبين شقيقه.