فلسطين.. إصابات في قصف طائرات الاحتلال منزلًا وسط مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بوجود إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا بمحيط مدرسة التابعين بشارع النفق وسط مدينة غزة.

كما أطلقت الآليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي نيرانها شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

فيما نفذت زوارق الاحتلال الإسرائيلي استهدافا على منطقة المواصي غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيا من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، عقب استدعائه لحاجز مستعمرة "حومش".

ومساء أمس الجمعة، استشهد 10 مواطنين فلسطينيين بينهم 7 أطفال، وإصابة آخرين، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في جباليا النزلة، شمال قطاع غزة.