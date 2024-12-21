الأزهر يدين حادث الدهس المروع في مدينة ماجدبورج الألمانية

أدان الأزهر الشريف حادث الدهس المروع، الذي وقع في سوق بمدينة ‏‏(ماجدبورج) الألمانية.

وأكد الأزهر في بيان له، أن الاعتداء على الآمنين وترويعهم أيا كان دينهم أو معتقدهم ‏جريمة نكراء، وخروج عن كل التعاليم الدينية، والقيم الإنسانية والأخلاقية، التي جاءت لتحفظ الدماء وتبني ‏جسور التعايش بين البشر، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الدولية للقضاء على الفكر المتطرف ‏واقتلاعه من منابعه، وتعزيز الجهود الرامية إلى نشر قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية.‏

كما تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل ‏للمصابين.‏