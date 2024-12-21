إطلاق مبادرة «بطانية لكل محتاج» لدعم الأشقاء السودانيين والفلسطينيين بمصر.. صور

أطلقت مؤسسة مشوار التنموية، مبادرة توزيع البطاطين على الأشقاء من الأسر السودانية والفلسطينية المتواجدين في مصر المتضررين من الحروب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمعية نساء السلك الدبلوماسي السوداني، حيث وجدت المبادرة التي احتضنها بيت السودان بمصر تجاوب وحضور كبير من السودانيين والفلسطينيين في القاهرة الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم للمؤسسة والمبادرة.

توزيع البطاطين

وأوضح الدكتور صلاح الدين الجعفراوي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن المبادرة تم إطلاقها تحت شعار "بطانية لكل محتاج" واستهدفت تكثيف وتضافر الجهود بين مؤسسة مشوار التنموية ومبادرة نساء السلك الدبلوماسي السوداني، وبدعم من مؤسسة الإعانة الإسلامية الفرنسية، لتوفير احتياجات الشتاء من الأغطية والبطاطين للمستحقين، مشيرًا إلى أنه تم تدشين مبادرة توزيع البطاطين على الأشقاء السودانيين والفلسطينيين المقيمين بجمهورية مصر العربية من داخل بيت السودان بمنطقة السيدة زينب.

المبادرة تسعى لتوزيع الأغطية والبطاطين للأشقاء السودانيين

وأضاف «الجعفراوي»، أن هذه المبادرة تسعى لتوزيع الأغطية والبطاطين للأشقاء السودانيين في مصر من ضحايا الحرب الذين يعانون من أوضاع إنسانية يشهد عليها العالم أجمع، لمعاونتهم على مواجهة الظروف الصعبة خاصة خلال فصل الشتاء، وذلك في إطار دعم ومعاونة السودانيين بمصر عبر تقديم مختلف أشكال الدعم وعلى رأسها الدعم الإنساني للتخفيف من معاناتهم.

وكان الدكتور صلاح الجعفراوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية قد التقى وفد جمعية نساء السلك الدبلوماسي بالسودان، بمقر المؤسسة، لبحث سبل التعاون المشترك وحملات وشيكة لدعم الأسر السودانية المقيمة بجمهورية مصر العربية.

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