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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية السعودية تدين حادثة الدهس في ماجديبورج وتعرب عن تضامنها مع الشعب الألماني

الخارجية السعودية
الخارجية السعودية
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لحادث الدهس في ماجديبورج، وعن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا، كما أكدت المملكة العربية السعودية على موقفها في نبذ العنف.

وأعلنت السلطات الألمانية سقوط قتيلين و68 مصابين جراء حادث الدهس بالسيارة لمجموعة من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماجديبورج وسط ألمانيا، فيما أعرب المستشار أولاف شولتس عن صدمته من الحادث.

وقال عمدة المدينة إن من المصابين 15 شخصا جروحهم خطيرة"، والآخرون أصيبوا بجروح وصفت بالمتوسطة والخفيفة، موضحة أن "سيارة اصطدمت بسرعة عالية بحشد في سوق عيد الميلاد".

ونشر المستشار الألماني تغريدة على منصة (إكس) تفيد بأن المعلومات الواردة من ماجديبورج تثير أسوأ المخاوف.

الخارجية السعودية حادثة الدهس الهجوم في ماجديبورج ألمانيا