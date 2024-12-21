ألمانيا: قتيلان و68 جريحا جراء عملية الدهس.. و"شولتس" يعرب عن صدمته

أعلنت السلطات الألمانية سقوط قتيلين و68 مصابين جراء حادث الدهس بالسيارة لمجموعة من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماجديبورج وسط ألمانيا، فيما أعرب المستشار أولاف شولتس عن صدمته من الحادث.

وقال ماتياس شوب، المتحدث باسم حكومة ولاية ساكسونيا أنهالت، إن السلطات الألمانية تتعامل مع حادث اصطدام سيارة بمجموعة من الأشخاص في سوق عيد الميلاد، باعتباره هجوما مشتبها به، مضيفا أن ما حدث "ربما كان هجوما".

في حين وصف المتحدث باسم مدينة ماجديبورج، مايكل ريف، الحادث أيضا بأنه "هجوم".

بينما قال عمدة المدينة إن من المصابين 15 شخصا جروحهم خطيرة"، والآخرون أصيبوا بجروح وصفت بالمتوسطة والخفيفة، موضحة أن "سيارة اصطدمت بسرعة عالية بحشد في سوق عيد الميلاد".

وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية أن الشرطة اعتقلت السائق، مشيرة إلى أن المدينة تعيش "حالة صدمة كبيرة".

من جهته، قال المستشار الألماني - في منشور على منصة (إكس) - إن "المعلومات الواردة من ماجديبورج تثير أسوأ المخاوف.

كل التعاطف مع الضحايا وأحبائهم، نحن إلى جانبهم وإلى جانب سكان ماجديبورج، أشكر فرق الإنقاذ العاملة".

وكانت مقاطع مصورة على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي قد أظهرت سوق عيد الميلاد، الواقع بالقرب من مبنى البلدية، وهو يعج بسيارات الإسعاف والمسعفين.

يذكر أن ماجديبورج هي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 237 ألف نسمة وتقع على بعد حوالي 150 كيلومترا غرب برلين.