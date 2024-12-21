جيرونا يكتسح بلد الوليد ويضعه في مأزق بالدوري الإسباني

اكتسح فريق جيرونا ضيفه بلد الوليد بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الجمعة، على ملعب مونتيليفي، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

سيطر جيرونا على مجريات اللعب وتمكن من حسم النتيجة بسهولة نسبية، مقدمًا أداء قويًا ومقنعًا أمام جماهيره.

مباراة جيرونا ضد بلد الوليد

افتتح ديفيد لوبيز التسجيل لصالح جيرونا في الدقيقة 31، ولم يمر وقتًا طويلًا حتى تمكن أبيل رويز من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 39، ليصعب المهمة على بلد الوليد.

وفي الشوط الثاني، واصل جيرونا أداءه الجيد وتمكن من تعزيز انتصاره بهدف ثالث جاء عن طريق أرناوت دانجوما في الدقيقة 81، ليضع بلد الوليد في مأزق في الدوري الإسباني، بعدما دخل دوامة الهبوط للدرجة الأدنى مبكرًا.

بتلك النتيجة، رفع جيرونا رصيده إلى 25 نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني، في المقابل، بقي بلد الوليد في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 12 نقطة.