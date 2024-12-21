وزيرة الداخلية الألمانية تتعهد بالعمل على كشف ملابسات هجوم ماجديبورج

تعهدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بالعمل على كشف ملابسات هجوم ماجديبورج، وطالبت شرطة ماجدريبورج الألمانية المواطنين بالابتعاد عن سوق عيد الميلاد بعد حادث الدهس تخوفا من حدوث أي هجمات أخرى.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن هناك نحو 11 قتيلًا و80 مصابًا في حادثة الدهس بماجدربورج.

وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن منفذ حادث الدهس يبلغ 50 عاما، وأن الجاني لم يكن مدرجا على قائمة المراقبة الخاصة.

وأضاف مسؤول ألماني، أن السلطات الألمانية لا يمكنها حاليًا استبعاد حدوث وفيات أخرى بسبب الإصابات الخطيرة.

فيما أثبتت الشرطة الألمانية، أن السيارة التي صدمت الحشد كانت تبعد بمسافة لا تقل عن 400 متر عبر سوق عيد الميلاد، وربما تكون هناك عبوة ناسفة في سيارة بعد حادث سوق الميلاد.