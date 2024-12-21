ميلان يستعيد توازنه بالفوز على هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

نجح فريق ميلان في العودة إلى طريق الانتصارات بتحقيق فوز صعب وثمين على مضيفه هيلاس فيرونا بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الجمعة، على ملعب مارك بينتجودي، في افتتاح منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

عاد ميلان للانتصارات من جديد، بعدما خسر أمام أتالانتا بهدفين مقابل هدف، وتعادل سلبيًا مع جنوى في المباراة الماضية.

مباراة ميلان ضد هيلاس فيرونا

سجل هدف المباراة الوحيد الهولندي تيجاني ريندرز في الدقيقة 56 من صناعة يوسف فوفانا، ليحقق ميلان فوزًا صعبًا خارج الديار.

بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 26 نقطة، ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ولديه مباراة مؤجلة ضد بولونيا، بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 15 نقطة، ليظل في المركز السابع عشر، مبتعدًا بفارق نقطة واحدة فقط عن كالياري صاحب المركز الثامن عشر أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى.