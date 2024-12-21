بايرن ميونخ ينهض من كبوة ماينز باكتساح لايبزيج بالدوري الألماني

تمكن بايرن ميونخ من تحقيق فوز ساحق على ضيفه لايبزيج بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الجمعة، على ملعب أليانز أرينا، في قمة منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

هذا الفوز الكبير جاء كرد فعل قوي من بايرن ميونخ بعد هزيمته المفاجئة أمام ماينز في المباراة الماضية بثنائية دون رد، لينهض من كبوته ويعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني.

مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج

افتتح جمال موسيالا التسجيل لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة الأولى من المباراة، لكن سرعان ما رد لايبزيج بهدف التعادل عن طريق بنجامين سيسكو في الدقيقة الثانية.

بعد البداية السريعة، تمكن البايرن من فرض سيطرته على مجريات اللعب، حيث نجح كونراد لايمر في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 25، وذلك بصناعة من زميله مايكل أوليسي.

وقبل نهاية الشوط الأول، وسع جوشوا كيميش الفارق بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 36، بتمريرة من موسيالا.

وفي الشوط الثاني، عزز ليروى ساني تقدم العملاق البافاري بإضافة الهدف الرابع في الدقيقة 75، ثم اختتم ألفونوس ديفيز الخماسية في الدقيقة 78.

بتلك النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 36 نقطة، معززًا صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني، في المقابل، تجمد رصيد لايبزيج عند 27 نقطة، ليظل في المركز الرابع.