بمشاركة قيادات دينية بارزة.. كنيسة قوص الإنجيلية تنظم لقاءً حول «القيم المجتمعية»

في إطار تعزيز الحوار المجتمعي وترسيخ القيم الإيجابية، استضافت كنيسة قوص الإنجيلية يوم الخميس 19 ديسمبر لقاءً هامًا بعنوان "القيم المجتمعية وأثرها في بناء مجتمع متماسك".

ونظم اللقاء مجلس الحوار بسنودس النيل الإنجيلي برئاسة القس رفعت فكري، بالتعاون مع لجنة الحوار بمجمع الأقاليم العليا برئاسة القس مايكل موسى عزيز، بمشاركة نخبة من القيادات الدينية والشعبية بمحافظتي الأقصر وقنا.

ناقش اللقاء مجموعة من القضايا المحورية، أبرزها الإدمان، وتأثير الثأر على استقرار المجتمع، ودور قيم الضيافة والكرم في تعزيز التماسك الاجتماعي. وأكد المشاركون على أهمية تضافر الجهود الدينية والمجتمعية لنشر ثقافة التسامح والسلام.

وفي كلمته، أشار القس رفعت فكري إلى أهمية القيادة الروحية في مواجهة التحديات الاجتماعية وتعزيز القيم الإيجابية، فيما شدد القس مايكل موسى على ضرورة إحياء القيم الأصيلة التي تعزز العلاقات الإنسانية والوطنية.

كما شهد اللقاء مشاركة متميزة من فضيلة الشيخ الحريري علي، مفتش أوقاف قنا، وفضيلة الشيخ رمضان أحمد، من مديرية أوقاف قنا، اللذين أكدا على دور المؤسسات الدينية في مواجهة المشكلات المجتمعية ودعم القيم المشتركة.

اختُتم اللقاء بتوصيات تدعو إلى استمرار التعاون بين الكنائس والمؤسسات الإسلامية لنشر قيم السلام والمحبة، بما يعزز وحدة المجتمع المصري.