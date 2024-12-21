رئيسة المفوضية الأوروبية: نعرب عن التضامن مع ضحايا الهجوم في ماجديبورج

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين عن تضامنها مع ضحايا الهجوم في ماجديبورج، حيث شهدت مدينة ماجديبورج بوسط ألمانيا، حادث دهس مروع راح ضحيته نحو 11 قتيلا و90 مصابا حتى الآن، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.

وقالت وسائل إعلام ألمانية، أن شرطة ماجدريبورج الألمانية تطالب المواطنين بالابتعاد عن سوق عيد الميلاد بعد حادث الدهس.

كما أشارت إلى أن منفذ حادث الدهس يبلغ 50 عاما، ولم يتم التعرف عليه ضمن سجلات الشرطة، وأن عملية الدهس راح ضحيتها نحو 11 شخصا وإصابة 90 آخرين.

وأضاف مسؤول ألماني، أن السلطات الألمانية لا يمكنها حاليًا استبعاد حدوث وفيات أخرى بسبب الإصابات الخطيرة.

فيما أثبتت الشرطة الألمانية، أن السيارة التي صدمت الحشد كانت تبعد بمسافة لا تقل عن 400 متر عبر سوق عيد الميلاد، وربما تكون هناك عبوة ناسفة في سيارة بعد حادث سوق الميلاد.