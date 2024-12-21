اليوم| الأقصر تحتفل بتعامد الشمس على معابد الكرنك (تفاصيل البرنامج)

تحتفل محافظة الأقصر، اليوم السبت، بظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك، وهي الظاهرة التي تحدث في يوم 21 ديسمبر من كل عام، والتي توافق بداية فصل الشتاء رسميًا، والمقرر إقامتها صباح اليوم، لمدة ساعة واحدة من الساعة الـ6 صباحًا حتى الساعة الـ7 صباحًا.

اجتماع تعامد الشمس

برنامج الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس

ويتضمن برنامج فعاليات الاحتفال بتعامد الشمس، من خلال التجمع في تمام الساعة السادسة صباحا أمام ساحة معابد الكرنك، وفي تمام 6.15 صباحا مقدمة عرض الصوت الضوء أمام معابد الكرنك، وفي 6.30 صباحا موسيقى شروق الشمس، وفي تمام الساعة 6.35 صباحا موعد شروق الشمس، وفي تمام الساعة 6.40 حتى الـ7 صباحا بدء تعامد الشمس على قدس الأقداس داخل معابد الكرنك.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أن رصد ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك يعد أحد أهم الأحداث التي تسعى المحافظة لاستغلالها في تنشيط السياحة وجذب مزيد من السياح وزيادة المناسبات على الأجندة السياحية المصرية والتعريف بريادة وتميز المصري القديم وبراعته في ربط علوم الفلك والهندسة المعمارية معًا.

رئيس مدينة الأقصر يعقد اجتماعًا تنسيقيًا للاستعداد للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك

وكان اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، قد عقد اجتماعًا تنسيقيًا بشأن الاستعداد للاحتفال السنوي للمحافظة بمناسبة ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك، موضحًا أن مدينة الأقصر تستعد للاحتفال بالحدث الأثرى وذلك فى احتفالية سياحية وفنية، يشارك فيها محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، وعدد من علماء الآثار والفلك والمصريين والعديد من السياح الذين يزورون الأقصر فى تلك الفترة وبمشاركة مسؤولي السياحة والثقافة والآثار والمرشدين السياحيين فى المحافظة ووسائل الإعلام.

حضر الاجتماع كلًا من: حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، وممثلين عن نقابة المرشدين السياحيين، وقصر ثقافة الأقصر، والصوت والضوء، وإدارة الوعي الأثري، والإدارة العامة للتنمية السياحية، وهيئة تنشيط السياحة، ومديرية الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وغرفة المنشآت الفندقية، والإدارة العامة للتنمية الأثرية السياحية.

IMG-20241220-WA0142

IMG-20241220-WA0143

IMG-20241220-WA0144