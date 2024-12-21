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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهمة بقتل جارتها طعنًا في أوسيم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل المتهمة بقتل جارتها طعنًا بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما؛ بسبب خلافات شخصية بدائرة مركز شرطة أوسيم.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها آثار طعنة نافذة بالقلب وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل جارة المجني عليها حيث نشبت بينهما مشاجرة بسبب خلافات شخصية قامت خلالها المتهمة بطعن المجني عليها محدثة إصابتها التي أودت بحياتها، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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