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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب خلافات سابقة.. مقتل شاب في مشاجرة بقرية الطرفاية بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شاب مصرعه طعنًا في مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص؛ بسبب خلافات سابقة بقرية الطرفاية بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بقرية الطرفاية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يُدعى "إبراهيم ص" به آثار طعنة نافذة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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