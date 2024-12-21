إيلون ماسك: يجب على المستشار الألماني الاستقالة فورًا

قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، معلقًا على حادث الدهس الذي شهدته مدينة ماجديبورج بوسط ألمانيا، والذي سقط على إثره عشرات القتلى والجرحى،: "أنه يجب على المستشار الألماني الاستقالة فورًا"، وذلك عبرتغريدة له على موقع "أكس".

وقالت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، أن شرطة ماجدريبورج الألمانية تطالب المواطنين بالابتعاد عن سوق عيد الميلاد بعد حادث الدهس.

كما أشارت إلى أن منفذ حادث الدهس يبلغ 50 عاما، وأن الجاني لم يكن مدرجا على قائمة المراقبة الخاصة، وأن عملية الدهس راح ضحيتها نحو 11 شخصا وإصابة 90 آخرين.

وأضاف مسؤول ألماني، أن السلطات الألمانية لا يمكنها حاليًا استبعاد حدوث وفيات أخرى بسبب الإصابات الخطيرة.

فيما أثبتت الشرطة الألمانية، أن السيارة التي صدمت الحشد كانت تبعد بمسافة لا تقل عن 400 متر عبر سوق عيد الميلاد، وربما تكون هناك عبوة ناسفة في سيارة بعد حادث سوق الميلاد.