أحمد السقا يفوز بجائزة النجم الذهبي بمهرجان الأفضل ويُهديها لوالده

منح مهرجان الأفضل جائزة النجم الذهبي للفنان أحمد السقا خلال الحفل المُقام بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وبمجرد صعوده أدى تحية عسكرية للفنان محمود قابيل الرئيس الشرفي للمهرجان على المسرح.

وحرص النجم أحمد السقا على إلقاء كلمة، قدم الشكر فيها لإدارة المهرجان على التكريم، وحرص السقا على إهداء الجائزة لوالده المخرج الراحل صلاح السقا.

وأوضح «السقا» سبب تأديته تحية عسكرية للفنان محمود قابيل على المسرح قائلًا: الفنان محمود قابيل كان مقاتلًا فكان يشغل منصب ضابط في القوات المسلحة وحارب علي الجبهة فتحية له ولجميع المقاتلين.

يشار إلى أن آخر أعمال السقا فيلم السرب وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كلًا من: نيللي كريم، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمد ممدوح تايسون، وآخرون، إخراج أحمد نادر جلال.

فيلم السرب تناول بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى في ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه ضربة لتنظيم داعش فى ليبيا.

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، كرمت النجم أحمد السقا فى ختام دورته الـ14، التي تحمل اسمه، وذلك بحضور الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان.