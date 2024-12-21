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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

شرطة ماجدريبورج الألمانية تطالب المواطنين بالابتعاد عن سوق عيد الميلاد بعد حادث الدهس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، أن شرطة ماجدريبورج الألمانية تطالب المواطنين بالابتعاد عن سوق عيد الميلاد بعد حادث الدهس.

كما أشارت إلى أن منفذ حادث الدهس يبلغ 50 عاما، وأن الجاني لم يكن مدرجا على قائمة المراقبة الخاصة، وأن عملية الدهس راح ضحيتها نحو 11 شخصا وإصابة 90 آخرين.

وأضاف مسؤول ألماني، أن السلطات الألمانية لا يمكنها حاليًا استبعاد حدوث وفيات أخرى بسبب الإصابات الخطيرة.

فيما أثبتت الشرطة الألمانية، أن السيارة التي صدمت الحشد كانت تبعد بمسافة لا تقل عن 400 متر عبر سوق عيد الميلاد، وربما تكون هناك عبوة ناسفة في سيارة بعد حادث سوق الميلاد.

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