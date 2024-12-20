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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤول ألماني: الجاني تصرف منفردا ولا أرى تهديدا قائما

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
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كشف مسؤول ألماني عن أن منفذ عملية الدهس في ماجديبورج تصرف منفردا، مضيفا أنه لا أرى تهديدا قائما، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وقال المسؤول: "لا نستبعد ارتفاع الوفيات بسبب الإصابات الخطيرة. المستشار أولاف شولتس سيزور السبت مدينة ماجديبورج."

في حين، قال شولتس: "التقارير الواردة من مدينة ماجديبورج تشير إلى شيء سيء،" بحسب ما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.

وقالت وسائل إعلام ألمانية أن منفذ حادث الدهس يبلغ 50 عاما ولم يكن معروفا لدى السلطات، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأسفرت عملية الدهس عن مقتل 11 شخصا وإصابة نحو 90 اخرين.

عملية الدهس ماجديبورج مسؤول ألماني المستشار الألماني أولاف شولتس