أكلوا فول وطعمية.. إصابة 4 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في الفيوم

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم فول وطعمية فاسدين، داخل منزل الأسرة بحي الجامعة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم، وتم نقلهم إلى المستشفى وتم عمل غسيل معدة لهم ووضعهم تحت الملاحظة واستقرت حالتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت ، مدير أمن، إخطارًا مأمور مركز شرطة أول الفيوم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغا، باستقبال مستشفى الفيوم العام 4 أشخاص من أسرة واحدة وهم زوجين واثنين من أبنائهما في حالة مغص معوي وقئ مستمر وإسهال ادعاء بسبب تسمم غذائي ادعاء تناول وجبة طعام فاسدة. وهم "ممدوح .ف ك" 45 سنة، والزوجة"مريم . ي .غ " 35 سنة ، و"منوال ممدوح " 8 سنوات، و" ايزان ممدوح " 6 سنوات،

وبسؤال المصابين أكدوا إصابتهم بمغص وقيء مستمر عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة "وجبة فول وطعميه "وتم عمل غسيل معدة لهم ووضعهم تحت الملاحظة بعد استقرار حالتهم الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة.