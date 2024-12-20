لحظة القبض على سائق حادث الدهس في ماجدبورج الألمانية وسط صدمة وحزن

في تطورات متسارعة لحادثة الدهس المروعة التي شهدتها مدينة ماجدبورج الألمانية، نشرت وسائل إعلام لقطات مصورة توثق لحظة القبض على سائق السيارة المتسبب في الحادث، والذي دهس حشودًا من المتسوقين في سوق لأعياد الميلاد.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن الحادث أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 90 آخرين، مما يجعله واحدًا من أكثر الحوادث دموية في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة.

حادث ألمانيا

ووصف المتحدث باسم مدينة ماجدبورج المشاهد في موقع الحادث بـ "المروعة"، مؤكدًا أن من المبكر تقديم أرقام دقيقة حول عدد الضحايا نظرًا لحجم الفوضى والارتباك الذي تسبب به الحادث.

وكانت وكالة "رويترز" قد أعلنت في وقت سابق عن وقوع حادث في مدينة ماجدبورج، وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى، قبل أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع مرور الوقت.

حادث ألمانيا

ولم تتضح حتى الآن التفاصيل الكاملة للحادث أو الأسباب التي دفعت السائق إلى ارتكاب هذا الفعل، فيما باشرت السلطات الألمانية تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.

وشهدت المنطقة استنفارًا أمنيًا واسع النطاق، مع وصول فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات، وسط استمرار التغطية الإعلامية للوصول إلى مزيد من المعلومات حول الحادث وتبعاته.