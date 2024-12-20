الفيوم تحتفل بـ تعامد الشمس على معبد قصر قارون

تحتفل محافظة الفيوم صباح يوم السبت القادم بالظاهرة الفلكية الفريدة التى تتكرر صباح يوم الحادى والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون،وتستمر قرابة 25 دقيقة والذى يعتبر حدثًا عالميًا وظاهرة فلكية.

تقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور شريف فتحى وزيرالسياحة والاثار والدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم والدكتور محمد اسماعيل الامين العام للمجلس الاعلى للاثار والدكتور محمد التونى نائب محافظ الفيوم وباشراف محمد عبد البديع رئيس قطاع الاثار المصرية و الدكتور عادل عكاشة رئيس الادارة المركزية لاثار مصر الوسطى ومن منطقة اثار الفيوم اشرف صبحى رزق الله مدير عام اثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة .

وقد تم تشكيل لجان اثرية وسياحية وامنية بالاضافة الى الاجهزة التنفيذية فى المحافظة للاعداد للاحتفالية التى ستقام صباح السبت القادم بمنطقة قصر قارون فى مركز يوسف الصديق وقد تفقدت اللجان المعبد والمنطقة المحيطة به وتركيب "الاستاندات " الخشبية داخل المعبد .

ومن المعروف انه منذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون فى عام 2003 فإن المحافظة توليها اهتمامًا بالغاً، لكونها ظاهرة فريدة تتميز بها المحافظة وتماثل فى أهميتها تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك فى الاقصر وبدات الاحتفال بهذه الظاهرة منذ قرابة 13 عاما .

وهذه الاحتفالية تأتى فى إطار الجهود الدائمة لتنشيط حركة السياحة والتعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية، كما ان الاكتشافات الاثرية فى المحافظة ساهمت فى زيادة حركة السياحة ولعل اهمها فتح حجرة الدفن الملكية فى هرم سنوسرت الثانى باللاهون مما ساهم فى تسليط الضوء على الاماكن الاثرية والسياحية بالمحافظة.

وكانت المحافظة قد اقامت خلال الايام الماضية مهرجان الفيوم السينمائى لافلام البيئة بالاضافة الى مهرجان الخزف والحرف اليدويه فى قرية تونس وتهدف هذه الفعاليات الى تسليط الضوء على المقومات السياحية والاثرية فى المحافظة .