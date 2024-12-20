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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

كريم قاسم: إقامة مهرجان للأفلام القصيرة فكرة رائعة وفي صالح الصناعة

كريم قاسم
كريم قاسم
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علق الفنان كريم قاسم، على فعاليات الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، بأنها تثري صناعة السينما، وفكرة رائعة أن يقام مهرجان خاص بالفيلم القصير.

وتابع الفنان كريم قاسم من حضور فعاليات المهرجان اليوم، أن الفيلم القصير لابد أن يلقى الدعم بشكل أكبر، وهو عنصر من عناصر صناعة السينما، ودعمه بمهرجان يثقل الحركة السينمائية.

وأضاف قاسم "كتير من الشباب الموهوب بيبدأوا بالافلام الروائية القصيرة، وده باب مهم للكشف عن مواهب شابة وعندها أفكار رائعه وقادرة تحدث".

يشار أن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، يختتم فعاليات الدورة السادسة غداً، بعد عرض عدد كبير من الفعاليات الفنية والندوات لصناع الفن مثل الكاتب والسيناريست تامر حبيب، الفنان خالد النبوي، والفنان والمخرج الفلسطيني كامل الباشا.

كريم قاسم الفنان كريم قاسم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير خالد النبوي تامر حبيب