السيرة الذاتية لسكرتير عام الأقصر الجديد

تنشر "البوابة نيوز" السيرة الذاتية لسكرتير عام محافظة الأقصر الجديد أحمد عبد اللاه توفيق وزيري، الذي تم تعيينه اليوم الجمعة، ضمن حركة المحليات الجديدة لعام 2024 التي اعتمدتها وزيرة التنمية المحلية والتى تضمنت 184 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية.

ديوان عام محافظة الأقصر

وأحمد عبداللاه وزيري هو أحد أبناء عائلة وزيري بمحافظة قنا، وتحديداً مركز نجع حمادي، والتي لها بصمة واضحة في كافة مجالات الدولة ومن بين أبرز رجالها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق.

ويشغل "وزيري" حاليًا منصب سكرتير عام مساعد محافظة السويس على درجة وكيل وزاره، وحصل على ليسانس آداب اللغة الانجليزية جامعة جنوب الوادي بقنا، كما حصل على ماجستير الإدارة المحلية من الأكاديمية العربية بالقاهرة.

وشغل "وزيري" عددا من الوظائف قبل تكليفه بمهام منصب سكرتير عام محافظة الأقصر، والتي كان من ضمنها نائب رئيس مدينة دشنا بمحافظة قنا، ثم رئيس مدينة قفط بمحافظة قنا، ثم رئيس مدينة نقادة بمحافظة قنا، ثم رئيس مدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، ثم رئيس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، قبل أن يتم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة السويس، ومنها قادما إلى الأقصر كسكرتير عام بديوان عام المحافظة.

وزيرة التنمية المحلية تعتمد أكبر حركة تنقلات في تاريخ المحليات

كانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قد اعتمدت أكبر حركة تغييرات فى تاريخ المحليات والتى تتضمن 184 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الحركة تضمنت تعيين 9 سكرتير عام و13 سكرتير عام مساعد، بالإضافة إلى ترقية 25 قيادة محلية إلى الدرجة العليا الممتازة وتعيين 59 قيادة جديدة ونقل وتحريك بين المحافظات لحوالى 55 قيادة محلية، كما تضمنت الحركة إنهاء خدمة 14 قيادة محلية وإحالة 6 قيادات أخرى إلى المعاش وندب 3 قيادات إلى دواوين عموم المحافظات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الحركة تهدف إلى تطوير الأداء بالإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وطالبت القيادات الجديدة بالعمل بجدية وتفانٍ لتحقيق التنمية بالمحافظات، مشددة على استمرار التقييم الدوري للأداء لضمان تقديم أفضل الخدمات.