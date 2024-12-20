غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن مدينة طاميه بالفيوم لأعمال الصيانة الدورية

أعلن مجلس مدينة طامية، وهندسة كهرباء طامية، بمحافظة الفيوم، فصل التيار الكهربائي عن مدينة طاميه، غداً السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادي عشر ظهرا، ولمدة ثلاث ساعات، وذلك لأعمال الصيانة الدورية.

وذكر مجلس المدينة وهندسة الكهرباء، في بيانهما، أنّ مدينة طاميه بالكامل ستتأثر بفصل التيار الكهربائي، مؤكدان إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقاً للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربائي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طاميه.

وأهاب مجلس مدينة طاميه وهندسة كهرباء طاميه، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق مدينة طاميه بالكامل، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل المُعلن عنه ، وفصل جميع الأجهزة الكهربائية قبل المدة المحددة لفصل التيار الكهربائي بفترة كافية حفاظا عليها من التلف والتعطل .