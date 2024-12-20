ads
السبت 21 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن مدينة طاميه بالفيوم لأعمال الصيانة الدورية

سالم فتيح رئيس مجلس
سالم فتيح رئيس مجلس مدينة طاميه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مجلس مدينة طامية، وهندسة كهرباء طامية، بمحافظة الفيوم، فصل التيار الكهربائي عن مدينة طاميه، غداً السبت  الموافق 21 ديسمبر 2024، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادي عشر ظهرا، ولمدة ثلاث ساعات، وذلك لأعمال الصيانة الدورية. 

وذكر مجلس المدينة وهندسة الكهرباء، في بيانهما، أنّ مدينة طاميه بالكامل ستتأثر بفصل التيار الكهربائي، مؤكدان إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقاً للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربائي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طاميه.

وأهاب مجلس مدينة طاميه وهندسة كهرباء طاميه، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق مدينة طاميه بالكامل، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل المُعلن عنه ، وفصل جميع الأجهزة الكهربائية قبل المدة المحددة لفصل التيار الكهربائي بفترة كافية حفاظا عليها من التلف والتعطل .

فصل التيار الكهربائي عن مدينة طامية محافظة الفيوم مدينة طامية بالفيوم أعمال صيانة دورية للكهرباء التيار الكهربائي بطامية