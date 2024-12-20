الكرملين: لم نتلق طلبات بشأن زيارة شولتس إلى روسيا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين لم يتلق أي طلبات لزيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى روسيا الإتحادية.

وقال بيسكوف عما إذا كانت هناك مقترحات في هذا الصدد من برلين -: "لا، لم يكن هناك شيء". وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن شولتس يعتزم زيارة روسيا في مهمة سلام من أجل استغلال خطوات المصالحة بين موسكو وكييف لزيادة شعبيته السياسية قبل الانتخابات في ألمانيا.

وصرح المستشار الألماني أنه يعتزم التحدث مجددا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليوضح له ضرورة مساهمته في إنهاء الصراع في أوكرانيا.

ويوم أمس، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، أثناء إجابته على الأسئلة خلال الخط المباشر والمؤتمر الصحفي السنوي، استعداد موسكو لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا دون شروط مسبقة، مع مراعاة الوضع الحالي، وعلى أساس الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا.

وفي 15 نوفمبر 2024، جرت أول محادثة هاتفية بين بوتين وشولتس منذ 2 ديسمبر 2022، وجاءت المحادثة بمبادرة من برلين، وجرت خلالها مناقشة الأزمة في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وواجه شولتس انتقادات من جانب أوكرانيا وبعض الدول الأوروبية وسياسيين في ألمانيا بسبب اتصاله بالرئيس بوتين. وصرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت بأن شولتس أجرى محادثة مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بحث خلالها الطرفان الصراع بين روسيا وأوكرانيا.