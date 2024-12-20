"حركة المحليات الجديدة": أحمد وزيري سكرتيرًا عامًا للأقصر

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الجمعة، أكبر حركة محلية شملت 184 قيادة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات بالمحافظات، كما شملت الحركة 84 رئيس حي ومركز ومدينة في 24 محافظة على مستوى الجمهورية ضمن حركة المحليات الجديدة التي أعتمدتها اليوم والتى تضمنت 184 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية.

ديوان عام محافظة الأقصر

وكان لمحافظة الأقصر نصيب الأسد في حركة التغييرات الجديدة، حيث تم تكليف أحمد وزيري سكرتيرًا عامًا لمحافظة الأقصر، وهشام الشيمي سكرتير مساعد بديوان عام المحافظة، وفي حركة رؤساء المدن تم تعيين محمد محمود رزق رئيسًا لمدينة إسنا ومصطفي جبريل رئيسًا لمدينة القرنة.

وزيرة التنمية المحلية: الحركة تهدف إلى تطوير الأداء بالإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الحركة تهدف إلى تطوير الأداء بالإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وطالبت القيادات الجديدة بالعمل بجدية وتفانٍ لتحقيق التنمية بالمحافظات، مشددة على استمرار التقييم الدوري للأداء لضمان تقديم أفضل الخدمات.