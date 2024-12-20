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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعيين سكرتير عام جديد لمحافظ الفيوم

كامل غطاس سكرتير
كامل غطاس سكرتير عام الفيوم
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أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بتكليف كامل علي غطاس، سكرتيرًا عامًا لمحافظة الفيوم، خلفا للواء ضياء الدين عبد الحميد. 

وكان يشغل كامل غطاس منصب سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة البحيرة، قبل أن يتم إصدار قرار بتعيين سكرتير عام محافظة الفيوم. 
ولد كامل عطاس في البحيرة بقرية ادكو وحصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية ثم ماجستير في القانون‏ بكلية الحقوق جامعة الاسـكندرية‏. 
تولى العديد من المناصب بينها:
- سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة‏. 

- ‏رئيس مركز ومدينة دمنهور‏ بمحافظة البحيرة‏

- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية‏. 

- ‏رئيس مركز ومدينة وادي النطرون‏ ب‏محافظة البحيرة‏

- ‏رئيس مركز ومدينة الدلنجات‏ ب‏محافظة البحيرة‏. 

- ‏مدير عام الاداره العامه للازمات والكوارث والحد من المخاطر‏ لدى ‏محافظة البحيرة‏. 

- ‏رئيس مركز ومدينة حوش عيسى ب‏محافظة البحيرة‏. 

- ‏رئيس مركز ومدينة رشيد‏ سابق لدى ‏محافظة البحيرة‏. 

- ‏رئيس مركز ومدينة الرحمانية‏ سابق لدى ‏مدينة الرحمانية‏. 

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