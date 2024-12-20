زينة تكشف علاقتها بوالدها: "لما بابا كان عايش محدش كان يجرؤ يأذيني"

كشفت الفنانة زينة عن علاقتها بوالدها، ومدى الارتباط الكبير بينه وبين أولاده، وأنه الرجل الأهم في حياتها على المستوى الإنساني.

وقالت زينة خلال استضافتها ببرنامج "Abtalk"، تقديم الإعلامي أنس بوخش، إنها بعد وفاة والدها، أصبحت تعاني كثيراً في رحلتها مع الحياة، ولا تقدر على تخطي تلك الأزمة.

وأضافت أن والدها كان يقدم كل شيئ من أجل نجاح الأسرة، وبناء البيت بشكل سوي، ودعم كل ذلك بأساس قوي من الحب بين كل أفراد الأسرة.

وعن علاقتها مع باقي أفراد أسرتها، أوضحت زينة أن الحب هو الرابط، ومازلنا بعد رحيل أبي، نتمسك بالحب فيما بيننا، ولا يمكن لأحد أن يدخل بينا.

واختتمت حديثها "لو بابا عايش، مكنش حد قدر يأذيني، لأني كنت بقوله كل حاجه، وكان طول الوقت في ضهري ومعايا وعمره ما سمح لحد يأذيني".