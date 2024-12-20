فيديو.. حادثة الدهس المروعة بماجدبورج الألمانية تخلف 11 قتيلًا و80 جريحا

شهدت مدينة ماجدبورج بوسط ألمانيا مساء اليوم الجمعة، حادثة دهس مروعة، حيث اقتحمت سيارة سوقا لأعياد الميلاد، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الحادث أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا وإصابة 80 آخرين، وذلك بعد أن دهست السيارة حشودًا من المتسوقين في السوق الواقعة ببلدة ماغدبورغ شرقي البلاد.

وأفادت مصادر حكومية محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن الشرطة تمكنت من اعتقال سائق السيارة المتسبب في الحادث.

حادثة دهس مروعة تهز مدينة ماغدبورغ الألمانية

فيما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر في الإسعاف أن الحادث أسفر عن إصابة ما بين 60 إلى 80 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، في حين أشارت خدمات الطوارئ إلى أن بعض الجرحى في حالة حرجة.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن الشرطة المحلية قولها إن الحادث أودى بحياة شخص واحد على الأقل.

وتشتبه السلطات الألمانية في أن حادثة الدهس قد تكون هجومًا متعمدًا، في ظل ملابسات الحادث وتوقيته.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، سوق عيد الميلاد الذي يقع بالقرب من مبنى البلدية، وهو يعج بسيارات الإسعاف والمسعفين، وسط حالة من الفوضى والهلع.

وأكدت شبكة (إم.دي.آر) الإخبارية أن قوات الأمن وخدمات الطوارئ انتشرت في موقع الحادث، وأن مدير السوق طلب من الجمهور إخلاء وسط البلدة.

ونقلت الشبكة عن شهود عيان أن السيارة اصطدمت بشكل مباشر بحشود المتسوقين في سوق هدايا عيد الميلاد، وذلك في الطريق المؤدي إلى مبنى قاعة البلدية.