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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

الإسماعيلي
الإسماعيلي
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أعلن حمد إبرهيم  المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن قائمة فريقه لمباراة نادي بيراميدز  في الدوري المصري الممتاز .

ويستضيف الإسماعيلي نظيره بيراميدز في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية في إطار الجولة الخامسة من الدوري الممتاز دوري نايل المصري. 

وشهدت قائمة الإسماعيلي غياب أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق بسبب الإصابة. 

وجاءت قائمة الدراويش كالتالي:

حراس المرمى: كمال السيد، عبد الله جمال.
خط الدفاع: عماد حمدي، محمد نصر، محمد عمار، محمد بيومي، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر.
خط الوسط: هشام محمد، محمد حسن، محمد عبد السميع، عبد الله السعيد، عبد الرحمن الدح، محمد خطاري، عمر القط، على الملواني، إبراهيم عبد العال، إيريك تراوري، مروان حمدي، نادر فرج.
خط الهجوم: خالد النبريصي، محمد زيدان.

ويمتلك الإسماعيلي 4 نقاط جمعها من الفوز على بتروجت والتعادل مع غزل المحلة والهزيمة في مواجهتين من سيراميكا كليوباترا وإنبي. 

الإسماعيلي وبيراميدز قائمة الإسماعيلي الدوري الممتاز