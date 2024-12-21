الإسماعيلي يستضيف بيراميدز في لقاء الجريحين بالدوري الممتاز

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم السبت، على استاد الإسماعيلية في إطار الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى كل من الإسماعيلي وبيراميدز للعودة للانتصارات في الدوري بعدما خسر الدراويش من إنبي بهدف في الجولة الماضية، وتلقى بيراميدز هزمية من المصري أيضا.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يمتلك الإسماعيلي 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز

أعلن حمد إبرهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن قائمة فريقه لمباراة نادي بيراميدز في الدوري المصري الممتاز .

حراس المرمى: كمال السيد، عبد الله جمال.

خط الدفاع: عماد حمدي، محمد نصر، محمد عمار، محمد بيومي، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر.

خط الوسط: هشام محمد، محمد حسن، محمد عبد السميع، عبد الله السعيد، عبد الرحمن الدح، محمد خطاري، عمر القط، على الملواني، إبراهيم عبد العال، إيريك تراوري، مروان حمدي، نادر فرج.

خط الهجوم: خالد النبريصي، محمد زيدان.

قائمة بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.



حكام مباراة بيراميدز والإسماعيلي



أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الجولة الخامسة من دوري نايل المصري.

ويقود عبد العزيز السيد المباراة ويعاونه أحمد توفيق طلب وشهاب راشد، جلال أحمد حكما رابعا، ويقود تقنية الفار علاء صبري ومحمد عبد الحافظ.