زد يقفز للمربع الذهبي في الدوري بالفوز على فاركو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، مساء اليوم الجمعة، فوزًا ثمينًا على مضيفه فاركو بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد المكس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

قاد مصطفى سعد ميسي تشكيل زد أمام فاركو، رفقة عبد الرحمن البانوبي وديلسون كاموني، بينما بدأ الفريق السكندري بالثنائي أحمد شريف وعمرو ناصر في الخط الهجومي.

زد يحقق فوزه الثاني في الدوري بموسم 2024-2025

انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، بعدما وضع عبد الرحمن البانوبي فريق زد في المقدمة بهدف في الدقيقة الثامنة.

وأدرك أحمد شريف التعادل لصالح فاركو بهدف في الدقيقة 35، قبل أن يقرر مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد إجراء تغييرات في التشكيل في الشوط الثاني.

حل شادي حسين بدلًا من ديلسون كاموني في الدقيقة 62، ليسجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 72 من صناعة البديل أيضًا مصطفى زيكو.

بهذا الفوز، حقق زد انتصاره الثاني في الدوري الممتاز بعد 5 جولات، كما قفز إلى المربع الذهبي في المسابقة.

بتلك النتيجة، احتل زد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما تجمد رصيد فاركو عند 7 نقاط في المرتبة الثامنة.