النرويج تخصص حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 186 مليون جنيه إسترليني

أعلنت الحكومة النرويجية عن مساهمتها في حزمة دعم دولية لأوكرانيا بقيمة 186 مليون جنيه إسترليني (حوالي 2.6 مليار كرونة نرويجية) لتوفير معدات عسكرية حيوية عبر الصندوق الدولي لدعم أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد جرام، حسبما أوردت الحكومة النرويجية في بيان، اليوم الجمعة: "الحرب في أوكرانيا مستمرة، والاحتياج إلى المعدات العسكرية لا يزال أمرا حيويا.

من خلال هذا الصندوق، يمكننا المساعدة في ضمان حصول أوكرانيا على الأسلحة والمعدات التي تحتاجها لمكافحة الحرب الروسية". وتشمل الحزمة الدعم العسكري لأوكرانيا في مجالات مختلفة، حيث خصصت الحكومة النرويجية 92 مليون جنيه إسترليني لتعزيز قدرات البحرية الأوكرانية، بما في ذلك توفير الزوارق الصغيرة والطائرات بدون طيار للاستطلاع والذخائر وطائرات بدون طيار لمكافحة الألغام و68 مليون جنيه إسترليني لشراء معدات للدفاع الجوي، بما في ذلك الرادارات، بالإضافة إلى أنظمة الحرب الإلكترونية لمكافحة الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى 26 مليون جنيه إسترليني لتوفير الدعم وقطع الغيار للأنظمة الحيوية التي تم تسليمها لأوكرانيا سابقا.

ويعد "صندوق أوكرانيا الدولي" آلية تمويل تهدف إلى تسريع شراء المعدات العسكرية اللازمة عبر مساهمات من الشركاء الدوليين، بما يعزز قدرة أوكرانيا على مواجهة العدوان الروسي. ومنذ عام 2022، قدمت النرويج إجمالي 1.8 مليار كرونة نرويجية للصندوق، وهذه الحزمة هي جزء من مساهمتها المستمرة.

ويدير الصندوق الدولي لدعم أوكرانيا، وزارة الدفاع البريطانية نيابة عن لجنة تنفيذية تضم المملكة المتحدة والنرويج وهولندا والدنمارك والسويد وليتوانيا، مع تعهدات مالية من عدة دول أخرى بما يزيد عن 1.3 مليار جنيه إسترليني حتى الآن.